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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kapıları yasa dışı göçmenlere kapatıyoruz
6 saat önce
Göçmen politikasını daha da sertleştiren Yunanistan, Türkiye ile aralarındaki sınır kapılarına ilave sınır muhafızı yerleştirileceğini ve sığınma hakkı verilmeyenlerin geri döndürüleceğini duyurdu
Göçmen politikasını sertleştiren Yunanistan, Türkiye ile aralarındaki sınır kapılarına ilave sınır muhafızı yerleştirileceğini ve sığınma hakkı verilmeyenlerin geri döndürüleceğini duyurdu.
Parlamentoda konuşan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ana karadaki sınırlarına 400, adalara konuşlandırılmak üzere ise 800 ilave sınır muhafızı alımını öngören planı onayladığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:04
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