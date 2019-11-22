Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kapıları yasa dışı göçmenlere kapatıyoruz
Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kapıları yasa dışı göçmenlere kapatıyoruz - Son Dakika Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kapıları yasa dışı göçmenlere kapatıyoruz

6 saat önce

Göçmen politikasını daha da sertleştiren Yunanistan, Türkiye ile aralarındaki sınır kapılarına ilave sınır muhafızı yerleştirileceğini ve sığınma hakkı verilmeyenlerin geri döndürüleceğini duyurdu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kapıları yasa dışı göçmenlere kapatıyoruz, System.String[]

Göçmen politikasını sertleştiren Yunanistan, Türkiye ile aralarındaki sınır kapılarına ilave sınır muhafızı yerleştirileceğini ve sığınma hakkı verilmeyenlerin geri döndürüleceğini duyurdu.


Parlamentoda konuşan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile ana karadaki sınırlarına 400, adalara konuşlandırılmak üzere ise 800 ilave sınır muhafızı alımını öngören planı onayladığını söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

Yunanistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 07:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
Kurtulmuş: "Seçim vaktinde yapılacak" AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Kurşun dizisi final yapıyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 01:16:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Kapıları yasa dışı göçmenlere kapatıyoruz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]