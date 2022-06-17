Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Rum kesiminde temaslarda bulunuyor - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Rum kesiminde temaslarda bulunuyor

17.06.2022 12:43

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) temaslarda bulunuyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) temaslarda bulunuyor.

Rum basınında yer alan habere göre, Miçotakis, Rum kesimi ziyaretinde ilk olarak GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Rum Başbakanlık Sarayı'nda yapılan görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Miçotakis, görüşmede, büyük ölçüde Ukrayna'daki Rus saldırıları sonucunda ortaya çıkan jeopolitik kışkırtmaların önlenmesi için ortak koordinasyonu teyit ettiklerini söyledi.

Miçotakis, son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler karşısında da eylemlerini koordine edeceklerini savundu.

"Herhangi bir revizyonist niyet karşısında savunmamız, uluslararası hukuk, güçlü ittifaklar ve Avrupa ailesine katılmamızdır." diyen Miçotakis, diplomasinin dışına çıkan söylemlerin karşısında olacaklarını ileri sürdü.

Miçotakis, "Her zaman iletişim kanallarını açık tutarak sakin sulara yeniden geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

Anastasiadis de Yunanistan tarafından verilen tam dayanışma için teşekkürlerini ifade ederek, aynı taktik ve politikayı yürüttüklerini, uluslararası hukuk, müttefikleri ve AB üyesi olmalarının kendilerini koruduğunu savundu.

Görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri ve Kıbrıs konusunun da ele alındığı kaydedildi.

Miçotakis'in Kıbrıs Rum kesiminde başka temaslar da yapması öngörülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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