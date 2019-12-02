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Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO zirvesinde Türkiye'ye kınama talep edecek
6 saat önce
Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis ülkesinin Türkiye'nin yaptığı hiç bir provokasyonu cevapsız bırakmayacağını söyledi
Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak zirve sırasında NATO'dan Türkiye'ye kınama talep edecek.
Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis ülkesinin Türkiye'nin yaptığı hiç bir provokasyonu cevapsız bırakmayacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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