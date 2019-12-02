Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO zirvesinde Türkiye'ye kınama talep edecek
Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO zirvesinde Türkiye'ye kınama talep edecek - Son Dakika Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO zirvesinde Türkiye'ye kınama talep edecek

6 saat önce

Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis ülkesinin Türkiye'nin yaptığı hiç bir provokasyonu cevapsız bırakmayacağını söyledi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis NATO zirvesinde Türkiye'ye kınama talep edecek, System.String[]

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak zirve sırasında NATO'dan Türkiye'ye kınama talep edecek.


Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis ülkesinin Türkiye'nin yaptığı hiç bir provokasyonu cevapsız bırakmayacağını söyledi.

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Yunanistan, Türkiye, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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