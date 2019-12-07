Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz'
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz'

6 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye sert eleştiriler yöneltti. Ankara'nın 'bölgesel liderlik için saldırgan' politika yürüttüğünü iddia eden Miçotakis, "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: 'Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz', System.String[]

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye sert eleştiriler yöneltti. Ankara'nın 'bölgesel liderlik için saldırgan' politika yürüttüğünü iddia eden Miçotakis, "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz" dedi.


Yunanistan Başbakanı, "Pontus soykırımı, modern Yunan tarihinde trajik bir fasıl ve içinde dünyanın her yerinde bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli dersleri barındırıyor" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan, Türkiye, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:14 
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