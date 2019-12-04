Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama

6 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama, System.String[]

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, "Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi. İki taraf Güven Arttırıcı Önlemler görüşmelerinin devamı kararı aldı. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Dış Politika Kurulunu toplayarak tüm siyasi partilerin bilgilendirilmesi talimatını verdim" dedi.


Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra açıklama yaptı. Miçotakis açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile açık bir tartışmamız vardı. Türkiye'nin son adımları ile ortaya çıkan meseleleri masaya koydum. Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi. İki taraf Güven Arttırıcı Önlemler görüşmelerinin devamı kararı aldılar. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Dış Politika Kurulunu toplayarak tüm siyasi partilerin bilgilendirilmesi talimatını verdim. Yunan halkına söylemek istediğim şey; Türkiye ile alakalı sorunlar vardı. Var ve var olmaya devam edecek. Ama iki taraf da olumlu yaklaşım sergilerse bu sorunlar aşılabilir" ifadelerini kullandı. - ATİNA

Yunanistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:02 Kaynak: İHA
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi
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