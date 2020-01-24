Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geçmiş olsun mesajı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geçmiş olsun mesajı - Son Dakika Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geçmiş olsun mesajı

7 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geçmiş olsun mesajı, System.String[]

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. MiçotakisTwitter'dan yaptığı açıklamada, "En kalbi duygularımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının yanındayım. Arama kurtarma ekiplerimiz yardım için hazırdır" dedi.


Yunanistan, Elazığ, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:44 Kaynak: DHA
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