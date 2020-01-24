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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geçmiş olsun mesajı
7 saat önce
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:44 Kaynak: DHA
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. MiçotakisTwitter'dan yaptığı açıklamada, "En kalbi duygularımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının yanındayım. Arama kurtarma ekiplerimiz yardım için hazırdır" dedi.
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