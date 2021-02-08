Yunanistan Başbakanı Miçotakis, turizm anlaşması imzalamak üzere İsrail'de - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, beraberinde Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Turizm Bakanı Haris Theoharis ile turizm alanında görüşmelerde bulunmak amacıyla İsrail'e geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi tarafından karşılanan Miçotakis ve beraberindeki heyet akşam saatlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Ziyaret kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanlar için İsrail ile Yunanistan arasında turizm koridoru oluşturulmasını öngören anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Miçotakis, İsrailli turistleri ülkesine çekmek için bir dizi görüşme yapmak üzere Haziran 2020'de de İsrail'e ziyaret gerçekleştirmişti.