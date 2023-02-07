Sosyal medya hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Miçotakis, "İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türk ve Yunan kurtarma ekiplerine Türkçe övgüde bulundu - Son Dakika

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