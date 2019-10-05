Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi
1 saat önce
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye'ye karşı yardım istedi
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye'ye karşı yardım istedi.
Miçotakis, doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle yükselen gerilimin düşürülmesi için Washington'dan Ankara üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:46
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