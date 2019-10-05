Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye'ye karşı yardım istedi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye karşı ABD'den yardım istedi, System.String[]

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye'ye karşı yardım istedi.


Miçotakis, doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle yükselen gerilimin düşürülmesi için Washington'dan Ankara üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:46 
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