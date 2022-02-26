Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

26.02.2022 15:05
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis görüşmede Yunanistan'ın Ukrayna'ya desteğini ifade etti.

Yunanistan'ın en başından beri Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulamasından yana olduğunu söyleyen Miçotakis, Yunanistan Sağlık Bakanlığının Ukrayna'ya tıbbi malzeme ve ilaç yardımı yapacağını kaydetti.

Zelenskiy ise Yunanistan'a desteğinden dolayı teşekkür ederek, AB çerçevesindeki desteğin devam etmesini istedi.

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Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Yunanistan, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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