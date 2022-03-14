Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

14.03.2022 14:40
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy'in girişimi üzerine gerçekleştirilen görüşmenin ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna saldırısının olumsuz sonuçlarıyla başa çıkma yöntemleri oldu.

Miçotakis, görüşmede, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yardım gönderme ve Ukrayna'dan mülteci kabul etmeyi de içeren desteğini tekrarladı.

Yunan asıllı Ukrayna vatandaşlarının bulunduğu bölgelerdeki dramatik durumun da ele alındığı görüşmede Miçotakis, AGİT binasında mahsur kalan Yunanistan'ın Mariupol Başkonsolosu ve diğer kişilerin güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmasına verdiği önemi de dile getirdi.

Miçotakis, yaptırımların, Rusya'ya saldırıları durdurması için baskı yapacağını da vurguladı.

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Vladimir Zelenskiy, Yunanistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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