Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak

Yunanistan'da yıllarca "başkanlık uçağı" olarak kullanılan "Embraer-135LR" tipi VİP uçak, düzenlenen törenle Kıbrıs Rum Yönetimi'ne teslim edildi. Teslim, Atina'daki Elefsina Hava Üssü'nde gerçekleşti. Resmi törene Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis katıldı.

ÜZERİNDE "KIBRIS CUMHURİYETİ" YAZIYOR

Yunan Havacılık ve Uzay Endüstrisi (EAV) mühendisleri, Kıbrıs Adası'ndan Brüksel'e kesintisiz uçabilmesi için uçaktaki yakıt tanklarını değiştirdi. Uçağın üzerinde "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazması ise tepki çekti.

"BAŞKANLIK UÇAĞI OLMAYAN TEK AB ÜLKESİYDİK"

Miçotakis, düzenlenen törende uçağın Rum Yönetimi'ne hibe edildiğini söylerken, Anastasiadis ise; "Kıbrıs (Rum Yönetimi'ni kastediyor) başkanlık uçağı olmayan tek AB üyesiydi. Buna ihtiyacımız vardı. Artık Brüksel'e direkt uçabileceğiz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Uçağı teslim aldıktan sonra Miçotakis'le görüşmesinden bir kare paylaşan Rum lider, "Kıbrıs ve Yunanistan, özellikle de Türk revizyonizmine karşı her zaman iş birliği içinde olacak ve birlikte çalışmaya devam edecek. Kıbrıs'a cömert bir uçak bağışında bulunan Yunanistan Cumhuriyeti'ne ve Başbakan Miçotakis'e içten teşekkür ederim" dedi.