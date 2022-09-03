Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak - Son Dakika
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Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak

03.09.2022 14:35

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, üzerinde "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan bir jeti Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye etti. Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis, Türkiye'yi sosyal medya hesabından da hedef alarak, "Kıbrıs ve Yunanistan, özellikle de Türk revizyonizmine karşı her zaman iş birliği içinde olacak ve birlikte çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da yıllarca "başkanlık uçağı" olarak kullanılan "Embraer-135LR" tipi VİP uçak, düzenlenen törenle Kıbrıs Rum Yönetimi'ne teslim edildi. Teslim, Atina'daki Elefsina Hava Üssü'nde gerçekleşti. Resmi törene Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis katıldı.

ÜZERİNDE "KIBRIS CUMHURİYETİ" YAZIYOR

Yunan Havacılık ve Uzay Endüstrisi (EAV) mühendisleri, Kıbrıs Adası'ndan Brüksel'e kesintisiz uçabilmesi için uçaktaki yakıt tanklarını değiştirdi. Uçağın üzerinde "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazması ise tepki çekti.

Miçotakis'in Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye ettiği uçak kriz çıkaracak! Üzerinde 'Kıbrıs Cumhuriyeti' yazıyor

"BAŞKANLIK UÇAĞI OLMAYAN TEK AB ÜLKESİYDİK"

Miçotakis, düzenlenen törende uçağın Rum Yönetimi'ne hibe edildiğini söylerken, Anastasiadis ise; "Kıbrıs (Rum Yönetimi'ni kastediyor) başkanlık uçağı olmayan tek AB üyesiydi. Buna ihtiyacımız vardı. Artık Brüksel'e direkt uçabileceğiz" ifadelerini kullandı.

Miçotakis'in Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye ettiği uçak kriz çıkaracak! Üzerinde 'Kıbrıs Cumhuriyeti' yazıyor

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Uçağı teslim aldıktan sonra Miçotakis'le görüşmesinden bir kare paylaşan Rum lider, "Kıbrıs ve Yunanistan, özellikle de Türk revizyonizmine karşı her zaman iş birliği içinde olacak ve birlikte çalışmaya devam edecek. Kıbrıs'a cömert bir uçak bağışında bulunan Yunanistan Cumhuriyeti'ne ve Başbakan Miçotakis'e içten teşekkür ederim" dedi.

Miçotakis'in Kıbrıs Rum Yönetimi'ne hediye ettiği uçak kriz çıkaracak! Üzerinde 'Kıbrıs Cumhuriyeti' yazıyor
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SON DAKİKA: Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak - Son Dakika
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