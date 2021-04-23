Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı - Son Dakika
BBC

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı

23.04.2021 15:57
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı, System.String[]

Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir tarihte görüşeceğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir tarihte görüşeceğini açıkladı.

Yunan ALPHA TV'nin sorularını yanıtlayan Miçotakis, "Anlaşmazlıklarımızı ne olursa olsun konuşmaya her zaman açık olmalıyız. Anlaşamadığımız konuları da açıkça dile getirmeliyiz ki, taraflar karşısındakinin sınırlarını bilsin. Bu kötü bir şey değil" dedi.

Miçotakis, Erdoğan ile ne zaman görüşeceği sorusuna, "Tarih veremem ama uzun zaman alacağını sanmıyorum. Aslında bir Yunan Başbakanı'nın Türk Cumhurbaşkanı ile görüşmesi haber bile olmamalı. Ancak Türk-Yunan ilşikilerinde yaşadığımız uzun kriz döneminden sonra görüşecek olmamız elbette haber olur" yanıtını verdi.

Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "kendisine Erdoğan'dan bir mesaj getirip getirmediği" sorusuna ise "Bu konuda detay veremeyeceğim" yanıtını verdi.

'Dendias'a talimat verdim'

Miçotakis, Dendias ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile arasında geçen ve "nadiren görüldüğünü" kabul ettiği kameralar karşısındaki söz düellosu için ise "Dendias'ın Ankara'ya kavga çıkarmaya gitmediğini ancak konuşacakları hakkında Ankara'ya gitmeden önce ve Ankara'dayken kendisiyle görüştüğünü" söyledi.

Yunanistan Başbakanı, Dendias'a, "karşılaşacağı olası tahrikleri yanıtsız bırakmaması talimatını verdiğini" belirtti.





'Dendias'ın duruşu ve yanıtları hatasızdı'

Bu konuda da "fazla detay veremeyeceğini" belirten Miçotakis, buna rağmen Dendias'ın duruşunun ve verdiği yanıtların "hatasız" olduğunu söyledi.

Miçotakis, Yunanistan'ın kendisine duyduğu özgüvenle egemenlik haklarını korumaya hazır olduğunu, dostluk elini de aynı duygularla uzatmaya hazır olduğunu kaydetti.

Bu arada, Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden başlatılan istikşafi/iştişari görüşmelerin devam edeceği, güven artırıcı önlemler alanında askeri görüşmelerin de başlatılacağı açıklandı.

Çavuşoğlu-Dendias arasında geçen "atışmalardan" sonra gerek Atina'da gerekse Ankara'da "her şeye rağmen görüşmelerin devam etmesinin arzu edildiği" mesajları veriliyor.

Bu çerçevede Çavuşoğu ile Dendias'ın 27 Nisan'da bu kez "Kıbrıs Sorunu" için bir araya geleceği Cenevre görüşmesinde "esecek havaya göre", Çavuşoğlu'nun yakın bir gelecekte Atina'ya gelmesi ve bu kez Dendias ile Erdoğan ve Miçotakis'in "ikili görüşmesinin altyapısını hazırlamaları" bekleniyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Yunanistan, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi Kansere yakalanan genç oyuncu Arif Güloğlu, tedaviye olumlu yanıt verdi Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kripto para açıklaması: Yasaklama gibi bir niyetimiz yok Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kripto para açıklaması: Yasaklama gibi bir niyetimiz yok Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: Yarın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız Son Dakika: ABD Dışişleri Sözcüsü: Yarın, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıdığımızı açıklayacağız Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Kumarhanede çalışan 37 yaşındaki ABD'li kadından çırılçıplak kaya tırmanışı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in babası konuştu: Son zamanlarda biraz durgundu Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt 23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktığı iddialarına Bakan Koca'dan esprili yanıt         
23:05
Meclis'te dikkat çeken görüntü! Bülent Arınç, 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapayalnız kaldı Meclis'te dikkat çeken görüntü! Bülent Arınç, 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapayalnız kaldı         
22:43
2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi 2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi         
22:16
Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu Son Dakika: MASAK, kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu         
21:38
Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 343 kişi vefat etti, 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi         
20:48
Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı Yasak aşk iddialarıyla başı dertte olan Hadise, O Ses'teki jüri koltuğundan ayrıldı         
18:47
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı         
16:07
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı         
15:24
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste         
14:00
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı         
13:29
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş         
11:37
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti         
09:52
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 23:23:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Yakında Erdoğan ile görüşeceğim, Dendias'ın Ankara'daki yanıtları hatasızdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei