Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: "Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: 'Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır' - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: "Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır"

23 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yayımladığı mesajda, "Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır" dedi.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis:

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yayımladığı mesajda, "Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır" dedi.


Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik büyüklüğündeki depremin ardından yayımladığı mesajında, "Yaşanan yıkıcı depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına en içten duygularımı iletirim. Arama kurtarma ekiplerimiz yardıma hazır" ifadelerini kullandı. - ATİNA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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