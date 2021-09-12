Üye Girişi
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız aynı doğrultuda, uluslararası hukukun uygulanması konusunda görüş ayrılıklarımız var - Son Dakika
BBC

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız aynı doğrultuda, uluslararası hukukun uygulanması konusunda görüş ayrılıklarımız var

12.09.2021 17:49
Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız aynı doğrultuda, uluslararası hukukun uygulanması konusunda görüş ayrılıklarımız var, System.String[]

Uluslararası Selanik Furanında düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile "ortak çıkarları" bulunduğunu ancak uluslararası hukukun uygulanması konusunda iki ülke arasında "görüş ayrılıkları" olduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Türkiye ile "ortak çıkarları" bulunduğunu ancak uluslararası hukukun uygulanması konusunda iki ülke arasında "görüş ayrılıkları" olduğunu söyledi.

Uluslararası Selanik Fuarı'nda düzenlenen yıllık basın toplantısında konuşan Mitsotakis, "Türkiye ile çıkarlarımız aynı doğrultuda olmasına rağmen aramızda büyük görüş ayrılıkları var. Uluslararası hukukun nasıl uygulandığı konusunda son derece farklı görüşlerdeyiz" dedi.

Ege adalarının silahsızlandırılması konusunda Türkiye ile yaşanan gerginliğe değinen Mitsotakis, "Türkiye ile her zaman görüşmekten yanayım, gereksiz gerginliklere fırsat vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

Mitsotakis, "Sınırlarımızı nasıl koruyacağımızı kimse ile müzakere edecek halimiz yok" diye de ekledi.

Savunma yöntemlerini müzakere edemeyiz

Gazetecilerin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Savunma Bakanı Hulusi Akar son zamanlarda Yunanistan'a yönelik sert açıklamalar yapıyor. Adaların silahsızlandırılması gerektiğinden söz ediyorlar" şeklindeki sorusuna Mitsotakis "Gerginlik yaratacak retorik söylemlerleri bir kenara bırakıyorum. Türkiye ile her zaman görüşmekten yanayım. Gereksiz gerginliklere fırsat vermemeliyiz, bunu bir bakıma 2021 de başardık" yanıtını verdi.

Mitsotakis, adaların silahlandırılması ile ilgili şunları söyledi:

"Egemenlik haklarımızı savunacak gücümüz var. Sınırlarımızı nasıl koruyacağımızı ve kendi savunmamızı nasıl yapacağımızı kimse ile müzakere edecek halimiz yok."

Göç konusunda Türkiye ile işbiriği

Sığınmacılar konusunda Türkiye ile işbirliği yapılması konusunda görüş birliği sağlandığından da söz eden Mitsotakis "Denizlerde birçok sığınmacının hayatını kurtardık. Ancak insan ticareti yapan şebekeleri kırmaya ve çökertmekte kararlıyım" dedi.

Mitsotakis "Adalara geçişlerde geçen yıllara oranla yüzde 90 azalma kaydedildi. Sığınmacılar bilmeli ki, 1-2 bin dolar ödeyerek Yunanistan'a gelemeyeceklerdir. Bunu önceden anlamaları için gerekli mücadeleyi vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'AB göçmen politikasını belirlemeli'

Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen politikasını belirlemesi gerektiğine dikkati çeken Mitsotakis, Türkiye'ye yardım etmenin yanı sıra "bazı Avrupa ülkelerinin, sınırlarını tamamen mühürleyerek bütün yükü tek başına Yunanistan'a bırakmasının kabul edilecek bir durum olmadığını" söyledi.

Fransa'dan daha fazla Rafale uçağı gelecek

Yunanistan'ın gerek ABD gerekse Fransa ile Savunma işbirliğini devam ettireceğini de belirten Mitsotakis, dün gece yine Selanik kentinde yaptığı konuşmasında Fransa'dan satın alınacak Rafale uçaklarının sayısının 18'den 24'e çıkarılacağını da açıklamıştı.

'Erdoğan ile programlarımız uymuyor'

Mitsotakis, New York'ta 21 Eylül'de düzenlenecek BM genel kurul toplantısında Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise " Sayın Erdoğan ile programlı bir görüşmemiz yok. Programlarımız uymuyor" yanıtını verdi.

'İki büyük yanlış yaptım'

Mitsotakis, 2020 'in Ağustos ayında Doğu Akdenizde yaşanan gerginliği "en zor anları" olarak niteledi. İkinci zor anlarını ise bu yılın Ağustos ayında çıkan orman yangınları süresinde yaşadığın" belirtti.

Yunanistan Başbakanı bir soru üzerine iktidara geldiği 2019'dan bu yana iki büyük yanlış yaptığını kabul etti. Mitsotakis hatalı olduğu konuları "pandeminin ilk dönemlerinde topyekün kapanmakta geç kalınması; orman yangınlarında önceden daha fazla önlem alınmaması" şeklinde sıraladı .

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız aynı doğrultuda, uluslararası hukukun uygulanması konusunda görüş ayrılıklarımız var

Togo Cumhuriyeti, Yunanistan, Selanik, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız aynı doğrultuda, uluslararası hukukun uygulanması konusunda görüş ayrılıklarımız var - Son Dakika Dünya

BBC

Son Dakika

Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu 17:49 Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı 17:42 Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı Plajda kalbi duran turisti Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz kurtardı 17:32 Plajda kalbi duran turisti Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz kurtardı
Yolda yürüdüğü esnada üzerine inşaat demirleri düşen kadının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı 16:56 Yolda yürüdüğü esnada üzerine inşaat demirleri düşen kadının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi 16:40 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yeni transferle Fenerbahçe! İşte Sivasspor maçında ilk 11'ler 16:32 Yeni transferle Fenerbahçe! İşte Sivasspor maçında ilk 11'ler
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü 15:55 Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 15:12 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı

Son Dakika Haberleri
17:48 Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu
17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı
17:39 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular
17:29 Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı! Bakan Dönmez, Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım
17:27 Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı
16:53 Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira taraftarlar ile fotoğraf çektirdi, ortalık yıkıldı
16:46 Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı
16:39 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi
16:32 Yeni transferle Fenerbahçe! İşte Sivasspor maçında ilk 11'ler
16:20 Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasında Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı
Burak Elmas, Fatih Terim'i A Milli Takım'a göndermeyecek: Böyle bir şeye asla izin vermeyiz Burak Elmas, Fatih Terim'i A Milli Takım'a göndermeyecek: Böyle bir şeye asla izin vermeyiz         
18:15
Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı         
17:42
"Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular         
17:40
Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı! Bakan Dönmez, Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı! Bakan Dönmez, Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım         
17:29
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Prof. Dr. Uğur Şahin, yaşlanmayı durdurmakla ilgili açıklamalarda bulundu: Süreci tersine çevirmek mümkün Prof. Dr. Uğur Şahin, yaşlanmayı durdurmakla ilgili açıklamalarda bulundu: Süreci tersine çevirmek mümkün         
16:37
Taliban'dan ABD'yi kızdıracak adım! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bayrak çekildi Taliban'dan ABD'yi kızdıracak adım! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bayrak çekildi         
15:58
11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu         
15:34
18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi!         
15:11
Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı Kılıçdaroğlu büyük gafa imza attı! MHP'li belediyeye CHP'liymiş gibi övgüler yağdırdı         
14:45
İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü         
12:29
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi         
10:24
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 18:41:26. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Mitsotakis: Türkiye ile çıkarlarımız aynı doğrultuda, uluslararası hukukun uygulanması konusunda görüş ayrılıklarımız var - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement