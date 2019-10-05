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Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

22 dakika önce

Atina'da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu makamında kabul etti.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti, System.String[]

Atina'da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu makamında kabul etti. Mitsotakis'in Türkiye'yi Pompeo'ya şikayet ettiği belirtildi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu makamında kabul eden Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hakların ihlal edildiği adımlar olmaktadır. Türkiye'nin 7. parselde yaptığı adımlar Kıbrıs'ın ulusal haklarının açıkça ihlalidir ve ABD'nin daha iyi bir işbirliği ortamı oluşturulması için yardımlarını beklemekteyiz" dedi.


Pompeo temasları kapsmaında Atina'da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek ve ABD ile Yunanistan arasındaki Savunma işbirliği anlaşmasının yenilenerek imzalanacak. - ATİNA

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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