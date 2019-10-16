Son Dakika Haberleri: Yunanistan Başbakanı'ndan uyarı: Avrupa yeni bir mülteci dalgasına hazır olsun
Son Dakika Dünya Yunanistan Başbakanı'ndan uyarı: Avrupa yeni bir mülteci dalgasına hazır olsun

Yunanistan Başbakanı'ndan uyarı: Avrupa yeni bir mülteci dalgasına hazır olsun

1 saat önce

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa’nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.

Yunanistan Başbakanı'ndan uyarı: Avrupa yeni bir mülteci dalgasına hazır olsun, System.String[]

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa'nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.


Başbakanlık koltuğunda 100 günü geride bırakan Mitsotakis "Avrupa Yunanistan üzerinden yeni bir göç ve mülteci dalgası ihtimaline karşı kazırlanmalı" dedi.

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Yunanistan, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:57 
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