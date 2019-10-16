Yunanistan Başbakanı'ndan uyarı: Avrupa yeni bir mülteci dalgasına hazır olsun
1 saat önce
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa’nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Avrupa'nın yeni bir mülteci akınına karşı hazır olması gerektiği uyarısında bulundu.
Başbakanlık koltuğunda 100 günü geride bırakan Mitsotakis "Avrupa Yunanistan üzerinden yeni bir göç ve mülteci dalgası ihtimaline karşı kazırlanmalı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:57
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