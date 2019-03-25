Son Dakika Haberleri: Yunanistan, Bosna Hersek Maçına Hazır

Yunanistan, Bosna Hersek Maçına Hazır

37 dakika önce

Yunanistan Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri J grubunda oynayacakları Bosna Hersek karşılaşması öncesi antreman yaptı.

Yunanistan Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri J grubunda oynayacakları Bosna Hersek karşılaşması öncesi antreman yaptı. Bosna Hersek'in Zenica şehrinde bir araya gelen oyuncular, yarın deplasmanda Bosna Hersek ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:08 Kaynak: AA

Futbol, Yunanistan, Bosna - Hersek, Güncel
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