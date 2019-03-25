Yunanistan, Bosna Hersek Maçına Hazır
37 dakika önce
Yunanistan Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri J grubunda oynayacakları Bosna Hersek karşılaşması öncesi antreman yaptı.
Yunanistan
Milli Futbol
Takımı, 2020 Avrupa
Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri J grubunda oynayacakları Bosna Hersek
karşılaşması öncesi antreman yaptı. Bosna Hersek'in Zenica şehrinde bir araya gelen oyuncular, yarın deplasmanda Bosna Hersek ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:08 Kaynak: AA
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