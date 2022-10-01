Yunanistan-Bulgaristan boru hattı hizmete girdi - Son Dakika
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Yunanistan-Bulgaristan boru hattı hizmete girdi

01.10.2022 18:08
Yunanistan-Bulgaristan boru hattı hizmete girdi

Azeri gazını Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a taşıyacak boru hattı hizmete girdi.

Azeri gazını Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a taşıyacak boru hattı hizmete girdi. Avrupa Komisyonu Başkanı, boru hattını Rusya'dan "özgürleşme" olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya doğal gaz konusundaki bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlayacak olan Yunanistan-Bulgaristan boru hattı bugün hizmete girdi.

Azeri gazını Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a taşıyacak olan boru hattının hizmete girmesi dolayısıyla düzenlenen törene Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da katıldı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen törende konuşan von der Leyen "Bugün Bulgaristan ve Güneydoğu Avrupa için yeni bir dönem başlıyor" dedi. Von der Leyen, "Bu boru hattı çığır açıyor. Bulgaristan'ın ve Avrupa'nın enerji güvenliğinde çığır açıyor. ve bu özgürlük demek. Rus gazına olan bağımlılıktan özgürleşme demek" şeklinde konuştu.

Kapasitesi 5 milyar metreküp

182 kilometre uzunluğundaki Yunanistan-Bulgaristan Doğalgaz Bağlantı Hattı (IGB) Yunanistan'ın Gümülcine kentinden Bulgaristan'ın orta kesimlerindeki Stara Zagora kentine bağlanıyor. Hazar Denizi'nden çıkan gaz, IGB'ye ise Türkiye'den geçen Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden akacak. IGB'nin başlangıçta yılda 3 milyar metreküp gaz taşıması, ileride kapasitenin 5 milyar metreküpe kadar çıkarılması öngörülüyor.

2009 yılında başlanan boru hattı projesini AB'nin 250 milyon euro ile desteklediğini ifade eden von der Leyen, yeni boru hattının Bulgaristan'ın gaz ihtiyacını karşılayacağını vurguladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında tırmanan gerginlikte Nisan ayı sonunda Bulgaristan'a Rus gazının akışı kesilmişti.

Bulgaristan'da geçici hükümetin Başbakanı Gılıb Donev, IGB'nin açılışının Temmuz ayında yapıldığını ancak boru hattının bugün hizmete girdiğini hatırlattı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev de, "Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki stratejik iş birliği sayesinde bölgede istikrarı sağladık" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan iş birliğini artırmayı hedefliyor

Sofya'daki törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ve Romanya Başbakanı Nicolae Ciuca da katıldı.

Ülkesinin Avrupa Birliği ile uzun vadede iş birliğini artırmayı istediğini vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, doğal gaz sevkiyatının yanı sıra gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik ihracatının da gündemde olduğunu belirtti. Azerbaycan, 2027 yılına kadar AB'ye yaptığı doğal gaz sevkiyatını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

AFP, dpa/JD, CÖ

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Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

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