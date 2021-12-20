Yunanistan-Bulgaristan doğal gaz boru hattı birkaç aya kadar hazır olacak - Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunanistan ile Bulgaristan arasındaki doğal gaz boru hattı bağlantısının birkaç aya kadar hazır olacağını söyledi.

Miçotakis, başkent Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ile görüştü.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Miçotakis, iki ülke enerji sistemleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi önünde geniş olanaklar bulunduğunu kaydetti.

Miçotakis, "Yunanistan-Bulgaristan doğal gaz boru hattı bağlantısı birkaç aya kadar hazır olacak." dedi.

AB ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Miçotakis, "Yunanistan, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesine çaba gösterecek." ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Yunanistan ve Bulgaristan'ın AB'nin dış sınırlarını muhafaza etmek zorunda olduklarına işaret ederek, "Ülkelerimiz insan haklarının korunmasını esas alarak bu görevlerini etkin bir şekilde yerine getiriyor." diye konuştu.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ise iki ülkenin AB'nin dış sınırı olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında iyi bir koordinasyon olması gayet mantıklıdır. İyi komşuluk, bölgemizde birlikte elde edebileceğimiz en önemli şeydir. Her konuyu görüşüp iyi çözümler bulmaya hazırız." dedi.

Başbakan Miçotakis daha sonra Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir görüşme yaptı.

Yunanistan ile Bulgaristan arasındaki doğalgaz boru hattı

Bulgaristan'ın Rus gazına bağımlılığını azaltacak olan Bulgaristan-Yunanistan Doğal gaz Boru Hattı projesi, 2015 yılında inşa edilmeye başladı. Yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki hat ile Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a yıllık 3 ila 5 milyar metreküp gaz taşınacak. Boru hattının tamamlanmasıyla 2022'de Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasından gaz tedariki gerçekleştirilmesi planlanıyor. Avrupa Birliği'nin desteklediği bu proje ile Avrupa'daki doğal gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.