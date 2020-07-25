Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelenlere negatif Covid-19 test sonucu şartı getirdi - Son Dakika

Yunanistan, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Bulgaristan ve Romanya'da gelen yolculara negatif Covid-19 test sonucu şartı getirdi.

Birçok ülke sınırlarını turistlere yeniden açmasının ardından bazı yeni tedbirleri uygulamaya başladı. Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'dan havayolu ile gelen yolculara negatif Covid-19 test sonucu şartı getirdi. Uygulama 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında geçerli olurken, Yunan vatandaşları uygulamadan muaf tutuldu. Yunanistan Sivil Savunma yetkilileri, tarafından yapılan açıklamada "Bulgaristan ve Romanya'da havayolu ile Yunanistan'a gelen yolcular 72 saat önce yapılmış ve negatif olan Covid-19 test sonucunu ibraz etmek zorunda" denildi. Yetkililer, ülkenin yabancı ziyaretlere güvenli bir şekilde açılması için diğer ülkelerin verilerinin sürekli takip edildiğini aktardı. Yunanistan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, yaptığı açıklamada "Dikkatli olmayı bırakır ve normalleşmeye devam edersek, salgın yeniden başlar. İşte o zaman her şey değişir" dedi.

Öte yandan Yunanistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 4 bin 166'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 201'e yükseldi. Bulgaristan'da ise toplam vaka sayısı 10 bin 123'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 337'e ulaşırken, Romanya'da toplam vaka sayısı 43 bin 678'e, hayatını kaybedenleri sayısı 2 bin 165'e yükseldi. - ATİNA