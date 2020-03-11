Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

6 saat önce

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, System.String[]

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.


Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'ten Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi. - ANKARA

Yunanistan, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 04:47:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]