Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

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Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
6 saat önce
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'ten Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi. - ANKARA
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