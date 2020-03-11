Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

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Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
30 dakika önce
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'ten Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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