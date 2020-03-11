Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı - Son Dakika

Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

30 dakika önce

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, System.String[]

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'ten Yunanistan'ın, Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Yunanistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:35 Kaynak: İHA
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