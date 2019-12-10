Son Dakika Haberleri: Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son Dakika Güncel Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Diamessis, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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