Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Diamessis, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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