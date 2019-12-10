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Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Diamessis, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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