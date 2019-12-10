Son Dakika Haberleri: Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Son Dakika Güncel Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu - Son Dakika

Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Diamessis, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Erdoğan'a güven mektubu sundu

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:56 Kaynak: AA
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