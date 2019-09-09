Yunanistan Çekya'yı Calathes ile geçti

Yunanistan'ın NBA'de geçtiğimiz sezonun MVP'si seçilen yıldız oyuncusu Antetokounmpo 12 sayıda kalırken, Calathes 27 sayıyla maçın skorer ismi oldu.



Yunanistan üçüncü galibiyetini elde ederken, Çekya ikinci kez mağlup oldu. K Grubu'ndaki son maç ABD ile Brezilya arasında TSİ 15.30'da yapılacak.



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Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Andris Aunkrogers (Letonya), Wojciech Liszka (Polonya)



Çekya: Satoransky 13, Bohacik 25, Hruban 11, Kriz 2, Balvin 6, Pumprla 2, Peterka 5, Auda 13, Vyoral, Sirina



Yunanistan: Calathes 27, Sloukas 16, Papapetrou 3, Giannis Antetokounmpo 12, Bourousis 2, Printezis 6, Papanikolaou 5, Larentzakis 2, Papagiannis, Thanasis Antetokounmpo 11



1. Periyot: 12-18



Devre: 33-32



3. Periyot: 49-57



Beş faulle çıkanlar: 35.13 Auda (Çekya), 34.08 Giannis Antetokounmpo (Yunanistan)