Son Dakika Haberleri: Yunanistan Çekya'yı Calathes ile geçti
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Yunanistan Çekya'yı Calathes ile geçti

1 saat önce

Yunanistan'ın NBA'de geçtiğimiz sezonun MVP'si seçilen yıldız oyuncusu Antetokounmpo 12 sayıda kalırken, Calathes 27 sayıyla maçın skorer ismi oldu.

Yunanistan Çekya'yı Calathes ile geçti, System.String[]

Yunanistan'ın NBA'de geçtiğimiz sezonun MVP'si seçilen yıldız oyuncusu Antetokounmpo 12 sayıda kalırken, Calathes 27 sayıyla maçın  skorer ismi oldu.


Yunanistan üçüncü galibiyetini elde ederken, Çekya ikinci kez mağlup oldu. K Grubu'ndaki son maç ABD ile Brezilya arasında TSİ 15.30'da yapılacak.


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Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Andris Aunkrogers (Letonya), Wojciech Liszka (Polonya)


Çekya: Satoransky 13, Bohacik 25, Hruban 11, Kriz 2, Balvin 6, Pumprla 2, Peterka 5, Auda 13, Vyoral, Sirina


Yunanistan: Calathes 27, Sloukas 16, Papapetrou 3, Giannis Antetokounmpo 12, Bourousis 2, Printezis 6, Papanikolaou 5, Larentzakis 2, Papagiannis, Thanasis Antetokounmpo 11


1. Periyot: 12-18


Devre: 33-32


3. Periyot: 49-57


Beş faulle çıkanlar: 35.13 Auda (Çekya), 34.08 Giannis Antetokounmpo (Yunanistan)

Giannis Antetokounmpo, Yunanistan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:40 
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