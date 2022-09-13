Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'na ziyaret - Son Dakika
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'na ziyaret

13.09.2022 14:30
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'na ziyaret

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'nın İtalyan yönetiminden ayırılışının 79'uncu yıl dönümü vesilesiyle adayı ziyaret etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'nın İtalyan yönetiminden ayırılışının 79'uncu yıl dönümü vesilesiyle adayı ziyaret etti.

Sakelaropulu, Ada'da yaptığı açıklamada, "Meis'in kurtuluşunun 79'uncu yıl dönümünü kutluyoruz ve adalılarımızın mücadelelerini ve özverilerini saygıyla anıyoruz." dedi.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka saygı çerçevesinde komşularıyla yapıcı ilişkiler arzuladığını ileri süren Sakelaropulu, Yunanistan'ın, gerekmesi halinde, ulusal bütünlüğünü ve egemenlik haklarını da koruyacağını söyledi.

Doğu Ege bölgesinde yer alan, içerisinde Meis'in de bulunduğu Oniki Ada 1912 Trablusgarp Savaşı'nın ardından imzalanan Uşi Antlaşması ile İtalya'ya devredilmiş ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Paris Antlaşması'na kadar İtalya'nın egemenliğinde kalmıştı.

İtalya'nın İkinci Dünya Savaşı'nda kaybeden tarafta yer alması nedeniyle 10 Şubat 1947'de müttefik ülkelerle İtalya arasında imzalanan Paris Antlaşması ile bu adalar Yunanistan'a devredilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'na ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu'dan Kaş'ın karşısındaki Meis Adası'na ziyaret - Son Dakika
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