Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu: "(Türkiye ile) Diyalog istiyoruz" - Son Dakika
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Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu: "(Türkiye ile) Diyalog istiyoruz"

11.05.2022 15:26
Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu: "(Türkiye ile) Diyalog istiyoruz"

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Yunanistan'ın Türkiye ile diyalogdan yana olduğunu bildirdi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Yunanistan'ın Türkiye ile diyalogdan yana olduğunu bildirdi.

Sakelaropulu, Yunan Devlet Televizyonu ERT'e verdiği röportajda, iç meselelerin yanı sıra uluslararası gelişmeler ve Yunanistan'ın dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Yunanistan'ın komşu iki ülke olduğunu vurgulayan Sakelaropulu, "Barış ve sükunet dolu uzun süreçler geçirdik. Komşuların birbirlerine ihtiyaçları vardır. Son dönemde Meriç'te ve Ege'de gördüğümüz gibi zor zamanlarımız da oldu. Bence Yunanistan diyalog istediğini belirtmekle iyi yapıyor. Diyalog istiyoruz. Komşularımızla diyalog olmalı." diye konuştu.

Sakelaropulu, Cumhurbaşkanlığı görevine başlamasıyla birlikte tüm Yunanistan'ı ziyaret etme ihtiyacını ve isteğini hissettiğini belirterek sınır bölgelerine sık sık yaptığı ziyaretlere ilişkin şunları söyledi:

"Bu bölgelerde yaşayan insanlar, özle şartlarda yaşıyor. Ada Yunanistan'ı ve dağlık bölgeler özel şartlara sahip. İletişim zorlukları var. İzole edilmiş hissetmeleri ve kendilerini bir şekilde unuttuğumuzu hissetmeleri iyi değil."

Ukrayna savaşının herkesi şaşırttığını ifade eden Sakelaropulu, Ukraynalıların Avrupa değerleri için savaştığını, bu nedenle de Avrupa'dan büyük destek gördüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA

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