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Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye tarihi gerçekleri çarpıtmayı bırakmalı
6 saat önce
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopoulos, Türkiye'nin "tarihi ciddi bir şekilde çarpıtmayı" bırakması gerektiğini söyledi. Atina Haber Ajansı'nın aktardığına göre Pavlopoulos, Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenliğine, sınırlarına ve özel ekonomik bölgesine saygı göstermeye çağırdı.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopoulos, Türkiye'nin 'tarihi gerçekleri çarpıtmayı' bırakması gerektiğini söyledi. Atina Haber Ajansı'nın aktardığına göre Pavlopoulos, Türkiye'yi Yunanistan'ın egemenliğine, sınırlarına ve özel ekonomik bölgesine saygı göstermeye çağırdı.
"Türkiye'ye ve halkına arkadaşlık ve iyi komşuluk eli" uzatıyoruz diyen Pavlopoulos, Ege Denizi'nde barış içinde yaşamak için tarihin iki ülkeyi bölmek yerine birleştirici kılması gerektiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:34
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