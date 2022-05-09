Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı - Son Dakika
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Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

09.05.2022 22:59
Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ukrayna bayrağının rengi olan sarı ve mavi ile aydınlatıldı.

Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ukrayna bayrağının rengi olan sarı ve mavi ile aydınlatıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın, 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutlamak amacıyla Ukrayna bayrağının renklerinde ışıklandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, özgürlük, bağımsızlık, hukuk devleti, kendi kaderini tayin hakkı gibi medeniyetimizin temel değerleri uğruna mücadele eden Ukrayna halkına verilen destek ve gösterilen dayanışmanın küçük bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı - Son Dakika


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