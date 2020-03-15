Yunanistan'da 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yunanistan'da 1 kişi daha hayatını kaybetti

6 saat önce

Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Yunanistan'da 1 kişi daha hayatını kaybetti, System.String[]

Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

(İHA)

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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