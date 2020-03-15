Yunanistan'da 1 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Yunanistan'da 1 kişi daha hayatını kaybetti
6 saat önce
Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
Yunanistan'da 53 yaşında bir hastanın hayatını kaybetmesinin ardından ülkede korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
(İHA)
Son Dakika Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Son Dakika: Yunanistan'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Yunan askeri ölüme terk etti, Türk askeri kurtardı Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti