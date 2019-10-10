Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da 12 Türk motosikletçi piste çıkacak
Son Dakika Spor Yunanistan'da 12 Türk motosikletçi piste çıkacak

Yunanistan'da 12 Türk motosikletçi piste çıkacak

1 saat önce

Motosiklette, BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda 10, Yunanistan Drag Şampiyonası'nda da 2 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Yunanistan'da 12 Türk motosikletçi piste çıkacak, System.String[]

Motosiklette, BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda 10, Yunanistan Drag Şampiyonası'nda da 2 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası 11-13 Ekim tarihlerinde Drama, Yunanistan Drag Şampiyonası ise 12-13 Ekim tarihlerinde Agrinio kentinde düzenlenecek.

BMU Avrupa Süpermoto Şampiyonası SM65 sınıfında Selen Tınaz, Emir Abay, Egehan Çalhan, SM85 sınıfında Aras Efe Yıldırım, Yiğit Teker, Baran Bulut Kocaman, Akil Ulusan, Irmak Yıldırım, S3 sınıfında Ares Stefan Bengiç ve Open sınıfında da Ata Kahveci piste çıkacak.

Şampiyonada 12 Ekim Cumartesi günü 6. ayak, 13 Ekim Pazar günü de 7. ayak yarışları yapılacak. SM85 genel klasmanında Baran Bulut Kocaman ikinci, SM65 genel klasmanında ise Selen Tınaz üçüncü sırada yer alıyor.

Öte yandan, Agrinio kentinde 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Yunanistan Drag Şampiyonası'nın 5. ayağında da Kamil Kırbaş ve Okan Ergün mücadele verecek.

Yunanistan, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı
Günlük burç yorumları 10 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) NATO Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor Arap Birliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na küstah tepki: Operasyon kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 12:13:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da 12 Türk motosikletçi piste çıkacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]