Yunanistan'da 17 Kasım anma yürüyüşünde silahlanma karşıtı slogan atıldı - Son Dakika

Yürüyüşe geçen kalabalık protestocu grup

Slogan atarak yürüyen grup

Grup üyelerinin marşlar söylemesi

Göstericilerin ABD Büyükelçiliği önüne gelmeleri Yunanistan'da 17 Kasım anma yürüyüşünde silahlanma karşıtı slogan atıldı

ATİNA (AA) – Albaylar Cuntası'na karşı yapılan 17 Kasım ayaklanmasının 48. yılında, Atina'daki Teknik Üniversite (Politehnio) önünde başlayan geleneksel anma yürüyüşü yaklaşık 25 bin eylemcinin katılımıyla ABD Büyükelçiliği önünde son buldu.

Her yıl demokrasi ve özgürlük sloganlarının atıldığı yürüyüşte, bu yıl hükümetin salgınla mücadele ve silahlanma politikasını eleştiren sloganlara da yer verildi. Eğitim ve sağlığa daha çok bütçe ayrılmasını isteyen bir grup eylemci, silahlanmaya yapılan harcamalara tepki gösteren dövizler de taşıdı.

Yürüyüşe Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i mülteci sorunu ve geri itmelerle ilgili yalan söylemekle suçlayan Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel de katıldı.

Başbakan Miçotakis'le basın toplantısında yaşanan gergin diyaloğun ardından Yunan kamuoyunda kendisine yönelik tepkilerin artması sonucu ülkeden ayrılma kararı alan Beugel, yürüyüşte sığınmacılar ve kendisine destek veren Yunanlarla birlikte yer aldı.

Her 17 Kasım'da Albaylar Cuntasına karşı mücadeleyi sembolize eden anma yürüyüşü düzenleniyor

Yunanistan'da 1967'de Albaylar Cuntası yönetime el koyup demokratik hakları kısıtlarken çok sayıda siyasetçiyi cezaevine ve sürgüne göndermişti.

Bu baskılara karşı 14 Kasım 1973'te Atina Teknik Üniversitesinde başlatılan eyleme cunta yönetimi 17 Kasım 1973'te müdahale etmiş, tanklarla üniversiteye girerek çok sayıda öğrencinin de ölümüne yol açmıştı.

Her yıl 17 Kasım'da bu mücadeleyi ve mücadelede hayatını kaybedenleri anma amacıyla Teknik Üniversiteden başlayarak ABD Büyükelçiliğine doğru yürüyüş düzenleniyor.