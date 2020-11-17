Yunanistan'da "17 Kasım" protestolarına polis müdahalesi - Son Dakika

Yunanistan'da "17 Kasım" protestolarına polis müdahalesi

17.11.2020 17:57
Yunanistan'da

Yunanistan'da 1973'te "Albaylar Cuntası"na karşı yapılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının 47'nci yılı dolayısıyla planlanan protestolar polisin müdahalesiyle engellendi.

Yunanistan'da 1973'te "Albaylar Cuntası"na karşı yapılan 17 Kasım öğrenci ayaklanmasının 47'nci yılı dolayısıyla planlanan protestolar polisin müdahalesiyle engellendi.

Bazı solcu grupların organizasyonunda toplanan protestocular, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle getirilen gösteri yasağına rağmen başkent Atina'nın merkez bölgesinde yürüyüş düzenlemek istedi.

Emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu göstericilerle çevik kuvvet polisleri arasında arbede yaşandı. Polisin göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla dağıttığı protesto gösterisinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik kentinde de bazı protestocuların yürüyüş düzenlemek üzere toplandığı, ancak polisin engellemesi sonucu olaysız şekilde dağıldığı bildirildi.

Atina'da 5 bin polis konuşlandı

Helikopter ve dronelardan destek alan yaklaşık 5 bin polis memuru, 17 Kasım dolayısıyla düzenlenecek gösterileri önlemek için Atina'da görevlendirilmişti.

Hükümet, Kovid-19 salgını gerekçesiyle 17 Kasım'da her yıl düzenlenen büyük çaplı anma yürüyüşlerini önlemek için dün gösteri ve toplanma yasağı getirmişti.

Ülkede ana muhalefet partisi Syriza ile Yunanistan Komünist Partisi (KEE) ve Mera25 Partisi, hükümetin aldığı yasak kararına karşı çıkmıştı.

Albaylar Cuntası'na karşı öğrenci ayaklanması

Yunanistan'da 1967'de askeri darbe ile yönetime el koyan Albaylar Cuntası'na karşı ayaklanan öğrenciler, 14 Kasım 1973'te Teknik Üniversiteyi işgal etmişti.

17 Kasım sabahında ise ordu, tanklarla üniversiteye girmişti. 3 gün boyunca süren eylemde halktan da büyük destek gören öğrencilerin bu direnişi, cuntaya karşı başlatılan mücadelenin sembolü olarak kabul ediliyor.

Yunanistan, Atina, Polis, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da '17 Kasım' protestolarına polis müdahalesi - Son Dakika


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