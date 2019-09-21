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Yunanistan'da 1985'te uçak kaçıran terörist yakalandı

10 dakika önce

Yunan medyası 1985 yılında uçak kaçırmış olan Hizbullah üyesi bir teröristin yakalandığını yazdı.

Yunanistan'da 1985'te uçak kaçıran terörist yakalandı, System.String[]

Yunan medyası 1985 yılında uçak kaçırmış olan Hizbullah üyesi bir teröristin yakalandığını yazdı.


Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden Proto Thema gazetesi, Mikonos adasında 1985 yılında uçak kaçırmış olan Hizbullah üyesi bir teröristin yakaladığını yazdı. Gazete, 1985 yılında Atina'dan İtalya'nın Roma şehrine giden 847 sefer sayılı TWA uçağını kaçıran ve Beyrut'a götüren Lübnanlı teröristin Türkiye'den kruvaziyer gemisi ile yola çıktığını ve Rodos, Santorini ve Mikonos'a geldiğini iddia etti. Gazete Yunan polislerin şüphesi ile pasaport kontrolü yaptıkları esnada karşılarında bulunan 64 yaşındaki turistin TWA uçağını kaçıran Hizbullah terör örgütünün üyesi olduğunu belirtti.


1985 yılındaki uçak kaçırma olayında terörist bir Amerikalı askeri öldürmüş daha sonra kaçmayı başarmıştı. 1987 yılında Almanya'da yakalanmış ancak Hizbullah üyeleri 2 Alman vatandaşını rehin alınca ABD'ye iadesi gerçekleşmemişti. Yıllarca kaçan teröristin 19 Eylül 2019'da Yunan makamları tarafından Mikonos limanında yakalandığı iddia edildi. Sahte pasaport kullanmaktaydı ancak Yunan makamların kullandığı sahte isimleri de bildiklerinden kendisini yakalamayı başardığı aktarıldı. - ATİNA

Yunanistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:05 Kaynak: İHA
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