Yunanistan'da 2020 bütçesi onaylandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yunanistan'da 2020 bütçesi onaylandı - Son Dakika Ekonomi

Yunanistan'da 2020 bütçesi onaylandı

6 saat önce

Yunanistan'da 2020 bütçesi Meclis'ten geçti.

Yunanistan'da 2020 bütçesi onaylandı, System.String[]

Yunanistan'da 2020 bütçesi Meclis'ten geçti.

Yunan Parlamentosundaki oylamada bütçe, beş gün süren çalışmaların ardından 158 milletvekilinin "evet" oyu ile onaylandı.

300 sandalyeli parlamentoda toplam 297 milletvekilinin katıldığı oylamada, 139 muhalefet milletvekili bütçe için "hayır" oyu kullandı.

Böylece, yeni hükümet tarafından hazırlanan ilk bütçe meclisten geçmiş oldu.

Faiz dışı fazlasının GSYİH'nin yüzde 3,56'sına varacağı öngörülen 2020 bütçesinde, Yunanistan ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

Yaklaşık 10 yıllık bir ekonomik durgunluğun ardından Yunanistan, borç verenler tarafından sıkı bir denetim altında kalmaya devam ediyor.

-Protesto gösterisi

Öte yandan bütçeyi protesto eden yüzlerce kişi, parlamento binasına yürüyüş düzenledi.

İşçi ve memur sendikalarının çağrısıyla toplanan göstericiler, asgari ücrette ve emeklilik maaşlarında artışın yanı sıra vergi ve sigorta ödemelerinde düşüş taleplerinde bulundu.

Milletvekili, Yunanistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanlığı referandumuna muhalefet ettim ancak o dönem bunu anlatacak televizyon kanalı bulamadım Asgari ücretin düğümü son toplantıda çözülecek Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız

Son Dakika Haberleri
09:24 ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika Ekonomi
09:24 Esnaf Kefalet Bölge Birliği Toplantısı Milas'ta yapıldı - Son Dakika Ekonomi
09:22 IEEFA: Türkiye'de enerji bağımsızlığının anahtarı güneş enerjisinde - Son Dakika Ekonomi
09:20 Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika Ekonomi
09:19 Yenipazar çiftçilerinden Kayseri Şeker'e teşekkür ziyareti - Son Dakika Ekonomi
08:50 Asgari ücretin düğümü son toplantıda çözülecek - Son Dakika Ekonomi
21:30 Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 09:35:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da 2020 bütçesi onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]