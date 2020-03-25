Yunanistan'da 25 Mart Ulusal Bağımsızlık Günü Kutlamaları iptal edildi - Son Dakika

Yunanistan 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle 25 Mart Ulusal Bağımsızlık Günü Kutlamaları iptal edildi. Normalde resmi geçit törenlerinin düzenlendiği 25 Mart günü tıklım tıklım dolan Atina sokaklarında dolaşan kişilerin sayısında önemli ölçüde azalma oldu.

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