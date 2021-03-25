Yunanistan'da "25 Mart Ulusal Bağımsızlık Günü" kutlandı - Son Dakika

Yunanistan'da, "25 Mart Ulusal Bağımsızlık Günü"nün 200. yıl dönümü dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri altında kutlamalar yapıldı.

Başkent Atina'da Parlamento binası ve Meçhul Asker Anıtı'nın da bulunduğu Sindagma Meydanı'nda askeri geçit töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Başbakan Kiryakos Miçotakis, muhalefet parti liderleri ve diğer davetlilerin yanı sıra Yunanistan'ın bağımsızlık hareketine destek sağlayan bazı yabancı ülke liderleri de katıldı.

Miçotakis'in davetlisi olarak İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla ile Fransa Savunma Bakanı Florance Parly, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis de askeri geçit törenini izleyenler arasında yer aldı.

Askeri geçit töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde televizyonlardan canlı verilirken, alana seyirci alınmadı.

Askeri geçit sırasında Sindagma Meydanı üzerinde Amerikan F-16 ve Fransız Rafalle uçakları ile İngiltere kraliyet ailesi ve devlet adamları için kullanılan RAF Voyager uçağı, gösteri uçuşu yaptı.???????