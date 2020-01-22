Yunanistan'da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın... - Son Dakika

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Yunanistan'da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın...
7 saat önce
Yunanistan'da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
Yunanistan'da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. - ATİNA
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