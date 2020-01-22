Yunanistan'da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın... - Son Dakika
Son Dakika Politika Yunanistan'da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın... - Son Dakika

Yunanistan'da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın...

7 saat önce

Yunanistan'da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Yunanistan'da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın..., System.String[]

Yunanistan'da 300 sandalyeli parlamentoda 261 oy alan 63 yaşındaki Ekaterini Sakelaropulu ilk kadın cumhurbaşkanı oldu. - ATİNA

Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
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Son Dakika: Ekaterini Sakelaropulu, Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu
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