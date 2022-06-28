Yunanistan'da 4 noktada orman yangınıOrtodokslar için kutsal sayılan Aynoroz Yarımadası alevlere teslim - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'da 4 noktada orman yangınıOrtodokslar için kutsal sayılan Aynoroz Yarımadası alevlere teslim

28.06.2022 18:00

- Yunanistan'da 4 noktada orman yangını Ortodokslar için kutsal sayılan Aynoroz Yarımadası alevlere teslim Yunanistan'ın Attika bölgesi, Eğriboz Adası, Aynoroz Yarımadası ve Selanik'te orman yangını çıktı.

- Yunanistan'da 4 noktada orman yangını

Ortodokslar için kutsal sayılan Aynoroz Yarımadası alevlere teslim

ATİNA - Yunanistan'ın Attika bölgesi, Eğriboz Adası, Aynoroz Yarımadası ve Selanik'te orman yangını çıktı. Ortodokslar için kutsal sayılan Aynoroz Yarımadası'dan yangın çıkan noktalar arasında yer alıyor.

Yaz mevsiminin gelmesi ile Yunanistan'da orman yangınları yeniden başladı. Yunanistan İçişleri Bakanlığı Sivil Koruma Genel Sekreterliği tarafından yapılan açılamada, Attika bölgesi, Eğriboz Adası, Aynoroz Yarımadası ve Selanik'te çıkan orman yangınları ile mücadele edildiği aktarılarak, söz konusu bölgelerde toplam 2 Bin 755'in tahliye edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Korint, Kandiye ve Lassithi kentleri ile Sisam Adası, Sakız Adası ve İpsara Adası'nın da turuncu risk alanı içinde olduğu belirtildi.

Yangın durumunda vatandaşların acilen 199'u arayarak itfaiyeye haber vermelerini isteyen İçişleri Bakanlığı, risk altındaki bölgelerde erken tedbir amacı ile insansız hava araçları uçurmaya başladığını bildirdi.

İnsansız hava araçlarının riskli bölgelerde uçarak kurumuş çalılık alanlar, temizlenmemiş bahçeler ve kuru arazileri tespit edeceğini açıklayan Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, gelen fotoğraflar ışığında bu bölgelerde temizlik çalışmaları ve yerel halkı bilgilendirme faaliyetleri yapacak.

Ortodokslar için kutsal sayılan Aynoroz Yarımadası alevlere teslim

Ortodoks Yunan Kilisesi'ne ait olan Aynoroz Özerk Bölgesi'nde çıkan yangına, yüzden fazla itfaiyeci ve Yunan İtfaiye Teşkilatına bağlı 35 araç, 2 uçak ve 1 helikopter müdahale edildiği bildirilirken, Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Aynoroz Dağı eteklerinde 28 adet manastır ve kutsal mabet bulunuyor. Aynoroz Özerk Bölgesi'nin başkenti Kariye'de ise din adamlarından oluşan sivil bir gözlem ekibi de kurulduğu aktarıldı.

Her 10 Yunan'dan 7'si yangınların bilinçli çıkarıldığına inanıyor

Atina merkezli Metron Analysis tarafından yapılan ankete göre, katılan 10 kişiden 7'si, yangınların bazı çıkarlar nedeniyle kundaklama sonucu olduğuna inandığı ortaya çıktı. Katılımcıların yarısından fazlası ise yangınları rüzgar türbinlerine bağlıyor. Ankete katılanlar iklim değişikliği sorununu kabul ediyor, ancak sebep olarak ilk 10'da görmüyor. Söz konusu anket geçtiğimiz nisan ayında, 2 bin kişilik bir örnek grup üzerinde gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulu TBMM Genel Kurulu SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı (2) SEDEC 2022 Fuarı Ankara Congresium'da açıldı (2)
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Yunanistan, Selanik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da 4 noktada orman yangınıOrtodokslar için kutsal sayılan Aynoroz Yarımadası alevlere teslim - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:39 Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 18:17:09. #1.13#
SON DAKİKA: Yunanistan'da 4 noktada orman yangınıOrtodokslar için kutsal sayılan Aynoroz Yarımadası alevlere teslim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement