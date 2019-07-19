Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
7 dakika önce
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:43 Kaynak: DHA
'ın başkenti Atina'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Atina'nın 19 km yakınında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz açıklanmadı.
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