Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
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Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem

59 dakika önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Atina'nın 19 km yakınında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz açıklanmadı.


Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:49 Kaynak: DHA
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