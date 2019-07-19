Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem (GÖRÜNTÜLERLE)
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Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem (GÖRÜNTÜLERLE)

2 saat önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem (GÖRÜNTÜLERLE), System.String[]
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Atina'nın 19 km yakınında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem nedeniyle can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz açıklanmadı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Deprem sonrası kaydedilen görüntüler


Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:04 Kaynak: DHA
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