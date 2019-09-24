Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:23 Kaynak: DHA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 10: 49'da meydana gelen depremin can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.
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