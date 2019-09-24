Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem
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Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yunanistan'da 5.7 büyüklüğünde deprem, System.String[]

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerel saatle 10: 49'da meydana gelen depremin can ya da mal kaybına yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:23 Kaynak: DHA
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