Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:38 Kaynak: AA
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