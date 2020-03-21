Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Yunanistan, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:38 Kaynak: AA

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