Yunanistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nın Platanos kenti açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na (USGS) göre, Yunanistan'da 6.0 büyüklüğüne deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Girit Adası'ndaki Platanos kentinin 41 kilometre kuzeybatısı olduğu belirtildi. Yerel saatle 09.25'te meydana gelen depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.