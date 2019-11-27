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Yunanistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Yunanistan'da, Mora Yarımadası'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Yunanistan'da, Mora Yarımadası'nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü ilk belirlemelere göre, depremin yerel saatle 09.23'te, Mora Yarımadası'nın güneyinde yer alan Kithira Adası ile Girit Adası arasında denizde 20 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Yerel basın, 6,1 büyüklüğündeki depremin 258 kilometre uzaklıktaki başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar geniş bir bölgede şiddetle hissedildiğini duyurdu.

Öte yandan Yunan deprem bilimcileri yaptıkları açıklamalarda, depremin Arnavutluk'ta dün meydana gelen depremle ilgisi bulunmadığını belirtti.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yunanistan, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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