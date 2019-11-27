Son Dakika Haberleri: Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem
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Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korku ve paniğin yaşandığı depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Sismologlar artçı depremlerin meydana gelebileceğini ve 24 kişinin ölümüne yol açan Arnavutluk depremiyle ilgisi olmadığını belirtti. Deprem hem Girit hem de Atina da hissedildi. - ATİNA

Yunanistan, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
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