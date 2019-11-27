Yunanistan'da 6 büyüklüğünde deprem
7 saat önce
Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:10 Kaynak: İHA
Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korku ve paniğin yaşandığı depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Sismologlar artçı depremlerin meydana gelebileceğini ve 24 kişinin ölümüne yol açan Arnavutluk depremiyle ilgisi olmadığını belirtti. Deprem hem Girit hem de Atina da hissedildi.
(İHA)
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