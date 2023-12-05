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Yunanistan'da ABD askerlerinin çocuklara istismar ve şiddet iddiası - Son Dakika

Yunanistan'da ABD askerlerinin çocuklara istismar ve şiddet iddiası

Yunanistan'da bulunan bir ABD donanmasına ait uçak gemisinde görevli iki askerin, 15 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismar ve şiddet uyguladığı iddia edildi. Mağdurların ailelerinin şikayetçi olmadığı belirtilirken, ABD askerlerinin yargılanma taleplerine dikkat çekildi. Hanya Barış Kurulu ise sarhoş ABD askerlerinin çocuklara tokat ve yumruk attığını iddia etti.

Yunanistan\'da ABD askerlerinin çocuklara istismar ve şiddet iddiası
05.12.2023 - 18:49,
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Yunanistan'da iki ABD askerinin 15 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin, ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Girit'in Suda Üssü'nde bulunan ABD donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinde görevli bir ABD askeri, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, bir diğer ABD askeri ise 15 yaşındaki bir başka kız çocuğunu darbetti.

Mağdurların ailelerinin şikayette bulunmadığı ifade edilen haberde, bu tür durumlarda ABD askerlerinin ABD topraklarında yargılanmayı talep ettiğine dikkat çekildi.

Hanya Barış Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sarhoş ABD askerlerinin 15 yaşında iki kız çocuğuna tokat ve yumruk attığını iddia etti.

ERT'nin bir başka haberinde ise Hanya Limanı'ndan çarşamba ayrılması planlanan "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin planlananın aksine bugün ayrılacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yunanistan'da ABD askerlerinin çocuklara istismar ve şiddet iddiası - Son Dakika
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